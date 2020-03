L'ultimo "scaz**" per via di un like che la conduttrice de La Vita in Diretta ha messo a un post di Libero

La querelle tra Heather Parisi e Lorella Cuccarini va avanti da un pezzo. E l’ultimo capitolo lo scrive la ballerina che vive a Hong Kong. Il motivo? La conduttrice de La Vita in Diretta ha messo un like a un post di Libero che ‘spalleggia’ l’uscita del presidente della regione Veneto Luca Zaia (“abbiamo visto tutti i cinesi mangiare i topi vivi”), per la quale lui stesso si è scusato. Nel post di Libero si legge: “La #Cina nel mezzo dell’emergenza #coronavirus vara una legge per restringere la abitudini alimentari più estreme. Forse Luca Zaia non aveva tutti i torti?”. E a quanto pare il like di Lorella Cuccarini ha fatto arrabbiare Heather Parisi: “Chiunque cerchi di giustificare, redimere o legittimare le parole di @zaiapresidente sui cinesi – ha twittato Heather dal suo attivissimo profilo – o è intellettualmente in malafede o lo fa per spirito di appartenenza a un partito. #ballerinasovranista #razzismo #CoronavirusOutbreak #coronavirus #cina2″. L’hashtag #ballerinasovranista è rivolto proprio alla conduttrice del pomeriggio di RaiUno che in un’intervista si era definita “sovranista”.