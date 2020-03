Britney Spears non ha sicuramente una vita facile. Dalla clinica psichiatrica al difficile rapporto col padre, la postar ha vissuto alti e bassi e non ha mai nascosto i suoi problemi ai suoi tanti fan. Il padre, soprattutto, è stato accusato dai follower della cantante di essere la causa di molte cose che non vanno nella vita di Britney, tanto che sul web è spuntato un hashtag, #freebritney. Ora a parlare è il figlio di lei, Jayden (avuto con Kevin Federline) attraverso un profilo Instagram. Il 13enne ha attaccato duramente suo nonno: “Non vado a casa di mia madre da circa due settimane, adesso sono da mio padre e sto benissimo con lui. Le canzoni che preferisco di mia mamma? Credo Baby One More Time e Toxic, mia madre è come una leggenda. Cosa penso di mio nonno? Che sia uno stronzo e che può morire. Mia nonna invece è fantastica, la miglior nonna al mondo. Cosa penso del FreeBritney? Non lo so. Sperate che mia madre venga liberata? Diciamo che è quello che sto cercando di fare anche io. Nuova musica? In realtà non l’ho vista fare molta musica recentemente. Una volta le ho chiesto della sua musica e lei mi ha detto “Oh, non lo so tesoro, penso che potrei semplicemente chiuderla qui”. Io le ho detto “Mio Dio, ma cosa dici?””.

