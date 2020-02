Massimo Giletti era fermo al semaforo, in motorino, quando accanto a lui si è fermato un tram e ha visto all’interno una ragazza prendere a pugni un gruppo di controllori dell’Atac, tutte donne, e non ci ha pensato due volte ad intervenire. È stato lo stesso giornalista e conduttore di “Non e l’Arena” a raccontare quanto accaduto a Roma al Messaggero: “Stavo in motorino. Ero fermo al semaforo e ho visto tutta la scena: una ragazza che menava fendenti a destra e a manca, sbraitava e si dimenava. Un gruppo di controllori cercava di contenerla, l’ha rincorsa fuori dal mezzo – ha spiegato -. Un’altra controllora è scesa subito dopo dal tram, si è accasciata a terra. Impressionante. Sono rimasto con lei, aspettando l’ambulanza. Per venti minuti, mentre la donna tremava“.

Tutto è successo poco dopo mezzogiorno di giovedì 27 febbraio, in piazza Apollodoro, quartiere Flaminio, su un tram della linea 2. È. bastata la richiesta delle controllore di esibire il biglietto per scatenare la furia della passeggera che è stata poi fermata dai carabinieri chiamati dall’autista del mezzo.