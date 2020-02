Michelle Hunziker è volata con alcune amiche alle Maldive, nell’Oceano Indiano, e sui social è scoppiata la polemica. La showgirl svizzera ha annunciato l’inizio della sua vacanza pubblicando su Instagram uno scatto in riva al mare. Nella foto è in bikini e sfoggia il suo fisico statutario. Sullo sfondo, una lingua di sabbia bianca e l’acqua cristallina. “Relax”, scrive semplicemente nella didascalia del post che ha ricevuto tantissimi commenti. Se da una parte c’è chi ammira il suo corpo in perfetta forma – “sei bellissima, un’eterna ragazzina”, “sei la perfezione e le ventenni mute” – c’è anche chi invece l’accusa: “E noi qui con l’angoscia del Coronavirus. La disuguaglianza della ricchezza“, “Relax da cosa? Fai ginnastica tutti i giorni, curi il corpo, hai tantissime scarpe e vestiti. Non sono gelosa, bella foto, ma non trovo coerenza”.

View this post on Instagram Bacio grande….❤️❤️❤️ #relax #paradiseonearth @baglioniresortmaldives A post shared by Michelle Hunziker (@therealhunzigram) on Feb 22, 2020 at 1:47am PST