La prima vittima è il 78enne veneto Adriano Trevisan, la seconda è una donna deceduta in casa. In condizioni stabili il 38enne di Codogno, che è in rianimazione ed è considerato il 'paziente uno'. Blindati 10 comuni nel Lodigiano e Vo' Euganeo (in provincia di Padova) dove si sono registrati i contagi. Fontana (presidente Regione Lombardia): "Individuate due strutture militari a Milano Baggio e Piacenza per la quarantena". Friuli Venezia Giulia: stato d'emergenza fino al 31 luglio. Sala: "Consigliamo ai milanesi di ridurre la socialità"

Sono due le vittime del coronavirus in Italia: dopo la morte di Adriano Trevisan, un muratore in pensione di 78 anni morto alle 22.45 di venerdì 21 febbraio nell’ospedale di Schiavonia, in provincia di Padova, la seconda vittima è una 77enne di Casalpusterlengo: viveva da sola e secondo quanto emerge non avrebbe saputo di essere ammalata ed è deceduta in casa. Il tampone è stato fatto dopo la sua morte, avvenuta il 20 febbraio. Al momento, però, non è chiaro se sia il coronavirus la causa del decesso, visto che la donna è morta d’infarto. L’anziana era la madre di un amico del trentottenne di Codogno, primo contagiato in Lombardia.

In Italia, al momento, sono 53 i casi accertati, 54 con l’anziano morto nella serata di ieri. E così l’Italia è il primo paese in Europa per numero di contagi. Registrato anche il primo caso in Piemonte: i test, che hanno dato esito positivo, sono stati svolti a Torino dagli specialisti dell’ospedale Amedeo di Savoia e riguardano un paziente torinese di 40 anni che, ha detto l’assessore regionale alla sanità, Luigi Icardi, “si è ammalato dopo essere entrato in contatto con il ceppo lombardo”. Al momento, ha detto il governatore Alberto Cirio, “ha un po’ di febbre ma è in buono stato di salute”. I familiari dell’uomo, che lavora a Cesano Boscone (Milano) e conosce due delle persone ricoverate in Lombardia, sono sotto osservazione.

Lombardia – Quaranta invece i casi in Lombardia: pare che tutti abbiano avuto contatti con il pronto soccorso di Codogno, inclusa la signora deceduta a Casalpusterlengo. Nella regione è risultata positiva anche anche una coppia di medici in provincia di Pavia. Lui è un medico di base a Pieve Porto Morone, lei è pediatra operativa nel Lodigiano. Per quanto riguarda la provincia di Cremona, è stata trovata positiva anche una ragazza di 38 anni ricoverata da 5 giorni in reparto di pneumologia all’Ospedale Civile (e che ha un collegamento con un laboratorio dell’ospedale di Codogno), un paziente a Pizzighettone (Cremona) e un anziano residente a Soresina, ricoverato da alcuni giorni all’ospedale di Crema. Infine un altro proveniente dal Lodigiano ricoverato a Como, nel reparto di malattie infettive. Nel pomeriggio hanno dato esito positivo due nuovi casi relativi a pazienti ricoverati presso l’ospedale di Piacenza: si tratta di un uomo residente a Maleo, in provincia di Lodi, in Lombardia, e dell’infermiere piacentino addetto al triage all’ospedale di Codogno, sempre in Lombardia, venuto in contatto con il primo paziente contagiato quando era al proprio posto di lavoro nel nosocomio lombardo. Per la quarantena, ha spiegato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, sono state individuate due strutture militari a Milano Baggio e Piacenza.

Veneto – In Veneto sono invece 12 i contagiati. Tra loro anche un 67enne di Mira (Venezia) portato la notte scorsa dall’ospedale di Dolo, vicino a Padova e “altri 7 casi positivi tutti a Vò Euganeo di cui due famigliari del signor Trevisan: la moglie e la figlia – ha detto il governatore veneto Luca Zaia -. Stiamo continuando con le verifiche dei contatti più ravvicinati che hanno avuto i contagiati. Resta il fatto che stiamo parlando di un virus che ha una bassa letalità Purtroppo la letalità ce l’ha nelle persone che hanno già altre patologie”. Dal virus, però, lo Spallanzani sottolinea che si guarisce: proprio oggi l’istituto ha comunicato che il cinese e il ricercatore italiano che erano stati contagiati risultano ora negativi al test. La moglie dell’uomo resta in terapia intensiva, ma le sue condizioni sono migliorate. Moglie e marito hanno entrambi terminato la terapia antivirale. E uno studio cinese ipotizza che l’incubazione possa durare fino a 27 giorni. Sospese anche molte partite e manifestazioni sportive nelle aree colpite dal contagio.

Il ‘paziente uno’ – Resta in prognosi riservata ma in condizioni stabili il 38enne di Codogno, il cosiddetto “paziente uno” che ha trasmesso la malattia anche a sua moglie incinta di 8 mesi. All’origine, probabilmente, i contatti dall’1 all’8 febbraio con un suo amico (che lavora alla Mae di Fiorenzuola d’Arda, in provincia di Piacenza) rientrato da Shanghai il 21 gennaio. Infettati anche un compagno di sport, 5 operatori sanitari, 3 pazienti ricoverati in ospedale a Codogno e 3 frequentatori del bar a Castiglione d’Adda del padre dell’amico podista. Secondo quanto scrive Il Cittadino, il 38enne dalla terapia intensiva a Codogno è stato trasferito al San Matteo a Pavia. Dieci comuni del Lodigiano sono isolati (per un totale di circa 50mila persone) e sono in quarantena 250 persone che hanno avuto contatti con i contagiati.

Le misure – Presto scatteranno anche in Veneto le misure restrittive già attivate nel Lodigiano, come ha fatto sapere il ministro della Salute Roberto Speranza al termine della riunione alla protezione civile tenutasi venerdì sera. Intanto sono già stati avviati gli screening su oltre 4200 persone a Vo’ Euganeo. “L’obiettivo è contenere in aree geografiche limitate l’epidemia“, ha spiegato il ministro, sottolineando che i provvedimenti ricalcheranno quelli già attuati per i 10 comuni in provincia di Lodi. Intanto Vo’ Euganeo si blinda: le misure di sicurezza per prevenire la diffusione del contagio contenute nell’ordinanza emessa stamane dal sindaco prevedono la sospensione di tutte le attività pubbliche e religiose, chiusura degli esercizi commerciali, delle scuole, divieto di spostamento anche per chi lavora al di fuori del comune, interruzione di fermata dei mezzi pubblici. I provvedimenti ricalcano l’ordinanza che era già stata emessa ieri dalla Regione Veneto. Escluse dal divieto le attività lavorative nei servizi essenziali (sanità) e, ovviamente, il telelavoro.

18.55 – Salgono a 46 le persone contagiate in Lombardia

Sono salite a 46 le persone risultate positive al coronavirus in Lombardia. Lo fa sapere il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, che sta presiedendo, insieme all’assessore al Welfare, Giulio Gallera, l’Unità di crisi e che, in mattinata, ha partecipato ad un vertice in video conferenza con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Nel computo delle 46 persone infettate rientra anche la donna di 76 anni deceduta al proprio domicilio a Casalpusterlengo (Lodi) e che è stata sottoposta a tampone post mortem.

18.49 – Sala: “Consigliamo a milanesi di ridurre socialità”

“Consigliamo ai milanesi non di restare a casa, ma per quanto è possibile di ridurre la socialità e di avere norme igieniche che sono quelle indicate dal ministero”. Così il sindaco di Milano, Beppe Sala, al termine del vertice in prefettura.

18.44 – Rinviata inaugurazione anno accademico Iuss Pavia

Tra i numerosi eventi rinviati a Pavia in conseguenza dell’allarme sanitario legato all’emergenza coronavirus, c’è anche la cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2019-2020 dello Iuss di Pavia (la scuola di studi post-universitari). L’appuntamento era in programma martedì 25 febbraio al Teatro Fraschini: sarebbe dovuto intervenire anche Gateano Manfredi, ministro dell’Università e della Ricerca.

18.33 – Sardegna, cinque medici in quarantena

Cinque medici sardi – uno in servizio all’Azienda ospedaliera universitaria di Sassari, due all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari, uno all’Assl sassarese e uno a Oristano – sono stati momentaneamente sospesi dal lavoro e invitati alla quarantena volontaria dai dirigenti dei rispettivi reparti perché nei giorni scorsi sono rientrati in Sardegna con un volo da Singapore, dopo una crociera nei mari asiatici. I medici coinvolti, che già nei giorni scorsi si erano recati al lavoro, questa mattina hanno ricevuto un avviso per telefono, con il quale appunto gli è stato comunicato di restare a casa.

18.25 – Torino, il 40enne contagiato lavora a Cesano Boscone

Lavora a Cesano Boscone, paese alle porte di Milano, il quarantenne torinese risultato positivo (primo caso in Piemonte) al Coronavirus, ed è un collega di due persone che attualmente risultano ricoverate in Lombardia. E’ quanto è trapelato oggi a margine dell’incontro, a Torino, nella sala operativa della Protezione civile, dove è stata attivata una Unità di crisi. Il quarantenne è sposato e ha due figli, di 8 e 10 anni. Per raggiungere il luogo di lavoro, secondo quanto è stato comunicato, si è servito in numerose occasioni del treno.

18.22 – Terzo caso nel Cremonese

Si tratta di un anziano residente a Soresina, ricoverato da alcuni giorni all’ospedale di Crema. Sono ancora ignote le modalità di contagio. Sono state già attivate le procedure di identificazione dei contatti diretti.

18.08 – Stop servizio per agenti carcerari nelle aree colpite

Esonero dal servizio, fino a nuove disposizioni, per “tutti gli operatori penitenziari residenti o comunque dimoranti nei Comuni di Codogno, Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano”. Lo ha disposto il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, in seguito all’emergenza Coronavirus.

Divieto di accedere agli istituti penitenziari anche per il personale esterno, gli insegnanti, i volontari e i familiari di detenuti che provengano da quei Comuni. Sospese, inoltre, con effetto immediato e fino a nuova disposizione, “le traduzioni dei detenuti verso e dagli istituti penitenziari rientranti nella competenza dei Provveditorati di Torino, Milano, Padova, Bologna e Firenze”.

17.54 – Mattarella: “Riconoscenza per medici e operatori. Ministero della Salute e regioni tempestive”

E in una nota il presidente della Repubblica ha aggiunto: “Confido che senso di responsabilità e unità di impegno assicurino la migliore e più efficace risposta a tutela della salute dei nostri concittadini”.

17.52 – Sala: “Ai milanesi consigliamo di ridurre la socialità”

“Noi consigliamo ai milanesi non di stare in casa ma di limitare più possibile, di ridurre la socialità e avere norme igieniche”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, al termine del tavolo in prefettura con il prefetto Renato Saccone e l’assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera. “Siamo in attesa di avere chiarimenti a livello nazionale”, ha aggiunto Sala.

17.42 – Due nuovi casi positivi a Piacenza

L’infermiere, che vive da solo, si era messo in isolamento volontario in casa propria. Lui e il secondo contagiato, residente a Maleo (Lodi) si trovano in isolamento nel reparto Malattie infettive, non sono in condizioni critiche, e stanno ricevendo tutte le cure del caso. Si conferma quindi, al momento, la positività di persone a causa del focolaio lombardo, mentre non si registrano al momento trasmissioni del virus in Emilia-Romagna.

17.35 – Campania, De Luca: “Stop a gite scolastiche”

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, d’intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale, ha invitato i dirigenti delle scuole a sospendere l’organizzazione delle gite scolastiche per motivi precauzionali. La Campania, insieme alle altre Regioni, è in diretto contatto con la Protezione Civile Nazionale ed il Governo. (ANSA).

17.33 – La regione Griuli Venezia Giulia decreta lo stato d’emergenza fino al 31 luglio

Si tratta di una misura per “fronteggiare il rischio sanitario da Coronavirus, anche in considerazione dei primi casi di contagio nel territorio italiano e in particolare nella vicina regione del Veneto ed in esito della riunione del Comitato operativo di Protezione civile avvenuta oggi”. Lo ha reso noto il vice governatore Fvg, Riccardo Riccardi, che ha agito concordemente con il governatore, Massimiliano Fedriga.

17.15 – Un caso in Piemonte

Il torinese colpito da Coronavirus “ha un pò di febbre ma è in buono stato di salute”. Lo ha detto il governatore Alberto Cirio dalla sala operativa della Protezione civile, dove alle 15 di oggi è stata convocata una Unità di Crisi che “resterà aperta h24”.

17.07 – Cdm straodinario alle 18.30

Si terrà alle 18:30 il Consiglio dei ministri straordinario sull’emergenza coronavirus. La riunione, nella quale saranno assunte misure ad hoc sul dossier, si terrà nella sede della Protezione Civile a Roma

17.04 – Chiusi al pubblico uffici e segreterie pm Milano

Devono restare a casa tutti coloro che lavorano nei tribunali del distretto della Corte d’appello di Milano che risiedono nei comuni del basso lodigiano colpiti dal coronavirus. E’ quanto ha deciso il presidente della Corte d’appello di Milano Marina Tavassi. Nella sua direttiva, Tavassi dispone che “in via precauzionale, il personale di magistratura, togati e onorari, il personale amministrativo nonché tutte le persone che svolgono stage formativi presso gli Uffici e che siano residenti nei suddetti comuni, si astengano dall’attività lavorativa/formativa presso tutti gli Uffici giudiziari del Distretto sino a nuova disposizione”. Nel distretto della Corte d’Appello di Milano operano nove tribunali: Como, Milano, Monza, Pavia, Lodi, Busto Arsizio, Lecco, Sondrio e Varese. La Procura di Milano ha deciso inoltre che gli uffici e le segreterie dei pm restano funzionanti ma saranno chiuse al pubblico e quindi gli atti verranno depositati all’Urp, cioè all’ufficio relazioni con il pubblico.

16.45 – Ordinanze per limitare i contatti dei cittadini anche nel Pavese

Si allarga l’area di Comuni lombardi “chiusi” per Coronavirus. Non solo Codogno, Castiglione d’Adda e Casalpusterlengo: anche nel pavese, le cittadine da cui provengono ed esercitano i due medici contagiati, Pieve Porto Morone e Chignolo Po, hanno suggerito ai cittadini di “limitare di intrattenersi in luoghi di ritrovo ed assembramento pubblico”. Chi dovesse riscontrate sintomi influenzali non si deve recare assolutamente al pronto soccorso ma deve contattare il 112.

16.29 – Veneto, il paziente morto aveva la polmonite

Nel paziente deceduto ieri notte è stato eseguito il test solo dopo 14 giorni perché – ha spiegato la dirigente del reparto malattie infettive della Regione Veneto Francesca Russo – si è presentato con un quadro di polmonite, non presentava il criterio principale per la diagnosi che è quello epidemiologico cioè che prevede o un viaggio nelle aree a rischio o contatti con soggetti provenienti da aree a rischio”. “Quando poi il paziente non migliorava con le normali terapie messe in atto per la polmonite da influenza si è fatto il test”, ha detto. “Tutti i test effettuati sugli operatori sanitari dell’ospedale di Schiavonia sono risultati negativi”.

16.21 – Scuole chiuse a Piacenza

Scuole chiuse, così come gli impianti sportivi pubblici e privati, fino a martedì 25 febbraio compreso a Piacenza e provincia, e l’invito a evitare i luoghi molto affollati. Sono le decisioni, valide per tutto il Piacentino, che arrivano dal primo incontro della giornata del Comitato allargato di Piacenza per affrontare i problemi legati al Coronavirus, convocato dal prefetto Maurizio Falco. Si tratta di provvedimenti a solo titolo “esclusivamente precauzionale”.

16.11 – Zaia: “Le Università del Veneto chiuse da lunedì”

Il presidente del Veneto ha precisato di essersi consultato con i rettori dei vari atenei della regione: “Abbiamo deciso di tenerle chiuse dalla prossima settimana” ha detto. Rispondendo ai giornalisti su eventuali provvedimenti per manifestazioni come il Carnevale di Venezia, Zaia ha detto che attende le linee guida che saranno diramate dal ministro della sanità, Roberto Speranza, perché le iniziative devono essere uniformi in tutto il Paese.

16.08 – Zaia: “Il cittadino di Mira è grave”

“Il cittadino di Mira, risultato positivo questa mattina al coronavirus, che è stato trasferito in terapia intensiva a Padova ha condizioni di salute che ci preoccupano”. Lo ha confermato il governatore del Veneto Luca Zaia a conclusione di una serie di riunioni operative alla Protezione civile.

15.28 – Allo Spallanzani si studiano gli anticorpi dei pazienti guariti

“Applicando il modello di altre malattie, l’ipotesi è che gli anticorpi in questo caso siano protettivi. Però i casi in cui non sono protettivi sono minimi e noi contiamo grazie alla disponibilità di questi pazienti e al materiale che loro gentilmente decideranno di donare alla ricerca, di valutare come e quanto gli anticorpi sono capaci di eliminare il virus. È uno dei nostri programmi ambiziosi e speriamo di portarlo a termine”. Lo ha detto il direttore scientifico dell’Inmi Spallanzani di Roma, Giuseppe Ippolito, al termine della conferenza stampa sulle condizioni mediche della coppia cinese e dei due giovani italiani. Allo Spallanzani, dunque, si studierà l’efficacia di questo componente del sangue dei guariti, un approccio già utilizzato nella struttura nel caso di Ebola.

15.18 – “Due caserme a Milano Baggio e Piacenza per la quarantena”

Tra le proposte fatte da Regione Lombardia al Governo c’è “l’uso di una delle due strutture militari individuate a Milano Baggio e Piacenza. Stiamo aspettando l’ok”. Così il governatore di Regione Lombardia, Attilio Fontana.

15.07 – Vo’ Euganeo: 8 cinesi portati in ospedale per accertamenti

Otto cittadini cinesi che gestiscono un’attività imprenditoriale a Vò Euganeo, comune epicentro del contagio da Coronavirus in Veneto, sono stati portati in ospedale per verifiche sul loro stato di salute. Lo riferisce all’ANSA il sindaco, Giuliano Martini. Il laboratorio gestito dai cittadini orientali è uno dei punti che il Comune e le strutture di prevenzione stanno sottoponendo a verifiche, per le indagini sul possibile ‘punto zerò della diffusione del virus. Si tratta di sette uomini e una donna. (ANSA).

15.06 – Ordine dei medici: “Offritevi dove serve”

“I medici che sono venuti in contatto con i casi di nuovo coronavirus nelle aree dei focolai in Lombardia e Veneto devono essere messi in quarantena obbligatoria”. Lo afferma all’ANSA il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici (Fnomceo), Filippo Anelli, che lancia anche un appello: “La quarantena dei medici, in quegli ospedali o negli studi interessati, potrebbe creare dei problemi di assistenza. Per questo, lancio un appello a tutti i colleghi: mettetevi a disposizione, dove possibile, per sopperire alle eventuali carenze”.

14.57 – Catalfo: “Cassa integrazione per le aree interessate in Lombardia”

“Da ieri, insieme all’Inps, stiamo monitorando gli sviluppi della situazione – ha detto il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo – e studiando le contromisure da adottare per i lavoratori delle aziende situate nell’area interessata dall’ordinanza del Ministero della Salute d’intesa con la Regione Lombardia. Una – spiega – l’abbiamo già individuata ed è quella di concedere loro la Cassa integrazione ordinaria (Cigo): trattandosi di un evento imprevedibile, qual è questo, non c’è bisogno di una norma ad hoc”.

14.55 – “Positivo il 13% dei tamponi fatti in Lombardia”

Sono risultati positivi circa il 13% dei tamponi fatti finora per verificare il contagio o meno dal Coronavirus in Lombardia: lo ha detto l’assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera in conferenza stampa sottolineando che c’è una “contagiosità evidente”. Si tratta di un virus “abbastanza virulento ma che nella metà delle persone hanno un decorso ordinario”.

14.55 – Veneto: dodici i contagi accertati

Uno di loro era il 78enne deceduto ieri a Schiavonia. Lo si apprende dalla Regione. Degli altri 11 contagiati, solo uno è al di fuori del comune di Vò Euganeo: il 67enne di Mira (Venezia) portato la notte scorsa dall’ospedale di Dolo a Padova, in rianimazione. I restanti 9, tra cui “altri sette casi registrati oggi” ha spiegato il governatore Luca Zaia, fanno riferimento tutti a residenti del comune di Vò.

14.53 – Lombardia: “Anziana positiva, ma le cause della morte non sono chiare”

Ieri, ha detto l’assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera, “è stata rinvenuta nel proprio domicilio una donna di 77 anni deceduta che aveva tutta una serie di sue patologie. A questa persona post mortem è stato fatto il tampone ed è risultato positivo, ma ad oggi non possiamo dire, visto che manca l’autopsia e altri esami, se è morta a causa del coronavirus o per altre situazioni”.

14.52 – Sindaco di Vo’ Euganeo: “Da lunedì screening su tutti gli abitanti”

14.50 – Fontana: “12 contagiati in Veneto”

14.47 – A Vo’ Euganeo verifiche su attività cinese

Verifiche sono in corso da parte dell’amministrazione di Vò per scoprire il possibile punto di partenza del contagio da Coronavirus registrato in paese. Una delle ipotesi, spiega il sindaco Giuliano Martini, ricondurrebbe ad una attività imprenditoriale gestita da cittadini cinesi che potrebbero aver avuto contatti recenti con il paese d’origine. Tra queste persone, secondo il sindaco, alcune frequentavano occasionalmente due bar del paese, punto di ritrovo, tra gli altri, dei due primi contagiati.

14.47 – Gallera: “Focolaio nel basso Lodigiano”

“Abbiamo la conferma che l’area del basso lodigiano è centro di un focolaio. Possiamo dirlo in maniera abbastanza certa, tutte le situazioni di positività hanno o avuto contatti nei giorni 18 e 19 con il pronto soccorso e l’ospedale di Codogno”. Lo ha detto l’assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera, facendo il punto sulla situazione del coronavirus in Lombardia.

14.44 – “In Lombardia 39 casi di contagio”

È salito a 39 il numero di contagiati da Coronavirus in Lombardia: lo ha spiegato in conferenza stampa il presidente della Regione Attilio Fontana, sottolineando che si sono “tutti verificati” nella stessa area a sud di Lodi.

14.14 – Piacenza, vescovo vieta lo scambio di pace

Distribuire la Comunione solo sulla mano e non in bocca ed evitare lo scambio di pace. Sono alcune delle misure disposte dal vescovo di Piacenza Gianni Ambrosio per le messe nelle chiese della Diocesi. A seguito delle disposizioni emanate dalla Prefettura di Piacenza sul Coronavirus, il Vescovo ha disposto, a scopo precauzionale e sino a nuove indicazioni, anche la sospensione delle attività di catechismo, di gruppo e altre occasioni aggregative.

13.59 – Accettazioni selettive al Sacco di Milano

L’Ospedale Sacco di Milano ha bloccato le accettazioni di nuovi pazienti, ma in modo selettivo, per disporre al meglio dei posti letto a disposizione. E’ in corso di applicazione, come si apprende da fonti qualificate, il piano previsto quando si deve gestire un elevato flusso di pazienti in ospedale.

13.57 – Milano, le aziende: “Chi è a rischio resti a casa”

Le aziende di Milano e dell’hinterland si stanno attrezzando per fronteggiare l’epidemia del coronavirus che ha colpito la Bassa lodigiana in accordo con le disposizioni del Ministero della salute e della Regione Lombardia. Da questa mattina gli uffici del personale dei grandi gruppi come Eni, Snam e Saipem stanno contattando uno a uno i dipendenti che risiedono nei comuni in provincia di Lodi indicati tra quelli a rischio. L’indicazione che viene data loro è di rimanere a casa ed evitare il più possibile i contatti sociali.

13.43 – Chiuso ospedale di Schiavonia

E’ stato chiuso al pubblico l’ospedale di Schiavonia a Monselice, in provincia di Padova, dove era stato l’uomo di 78 anni di Padova morto per Coronavirus. All’interno ci sono 300 pazienti e 150 dipendenti. Intanto in tre reparti sono cominciati i tamponi.

13.43 – In Cina ipotizzata incubazione fino a 27 giorni

L’incubazione del coronavirus potrebbe durare 27 giorni, e non solo 24, ipotizzano le autorità sanitarie cinesi che operano nella provincia dell’Hubei, epicentro dell’epidemia. Un quotidiano locale riferisce il caso di un uomo di 70 anni che ha sviluppato i sintomi solo il 19 febbraio, dopo un unico incontro con la sorella il 25 gennaio. La conferma del contagio della sorella era arrivata poco dopo questa data.

13.28 – Vietato l’accesso a una casa di riposo a Piacenza

Ingresso interdetto, per chiunque tranne gli operatori, alla più importante struttura cittadina per anziani, la Vittorio Emanuele di Piacenza: si tratta di una misura precauzionale decisa d’urgenza da Asp Città di Piacenza per tutelare gli ospiti della struttura, e dovuta alla situazione di rischio contagio da Coronavirus in corso da ieri in tutta la zona, in considerazione del fatto che, come è noto, gli anziani sono i soggetti più a rischio di vita in caso di contagio.

13.18 – Guardia medica di Codogno: “Chiusi accessi ai parenti dei pazienti ricoverati”

12.58 – Allo Spallanzani valutati 77 test, 63 negativi

All’Istituto Spallanzani di Roma sono stati valutati, ad oggi, la 77 pazienti sottoposti al test per la ricerca del nuovo coronavirus. Ieri erano 68, c’è stato quindi un aumento degli accessi. È quanto risulta dal bollettino quotidiano dello Spallanzani di Roma. “Dei 77 pazienti sottoposti a controllo, 63 sono risultati negativi al test, sono stati dimessi – prosegue il bollettino – Quattordici pazienti sono tutt’ora ricoverati: tre sono i casi confermati di Covid-19 (la coppia cinese ed il giovane proveniente dal sito della Cecchignola che verrà dimesso oggi); Nove sono i casi sottoposti al test che risulta tutt’ora in corso; due sono i casi che rimangono ricoverati per altri motivi.

12.47 – Nell’ospedale di Schiavonia 450 persone chiuse dentro

Di questi, 300 sono pazienti e 150 i dipendenti della struttura. Per tutti è prevista l’effettuazione del tampone per accertare l’eventuale contagio. L’ospedale di Schiavonia ha complessivamente 300 posti letto e 600 dipendenti. Anche il personale che non si trovava ieri nei reparti sarà sottoposto ai test.

12.36 – Due medici contagiati nel Pavese

Due contagiati da coronavirus anche nel Pavese: si tratta di due medici di Pieve Porto Morone (Pavia), un comune della Bassa vicino alla provincia di Lodi. Da questa notte sono ricoverati al reparto di Malattie Infettive del San Matteo. I due medici, marito e moglie, sono stati riscontrati positivi al primo controllo. Il marito opera come medico di base a Pieve Porto Morone (Pavia) e Chignolo Po (Pavia). La moglie è una pediatra che lavora nella zona di Codogno (Lodi).

12.32 – Piacenza, positiva al test una 82enne di Codogno

All’ospedale di Piacenza è risultata positiva al tampone per accertare la presenza del Coronavirus una donna 82enne, residente in uno dei Comuni lombardi particolarmente colpiti dal virus, Codogno. L’anziana lombarda si era recata ieri presso l’ospedale piacentino, ed è stata ricoverata nel Reparto Malattie infettive. Immediatamente, da parte dell’ospedale piacentino, sono partiti tutti i controlli interni.

12.17 – Un caso sospetto in isolamento al San Raffaele

Per la possibile positività del paziente, di cui non sono certe le generalità, si attendono conferme da Roma.



12.06 – Conte: “Valutiamo misure straordinarie”

“Fra poco sarò nuovamente al Comitato operativo della Protezione civile per un aggiornamento sull’emergenza Coronavirus e per valutare nuove misure straordinarie”. Così il premier, Giuseppe Conte, su Facebook.

11.57 – Fontana: “Situazione di grande difficoltà in Lombardia”

“Cari lombardi in queste ore stiamo affrontando una situazione di grande difficoltà. Occorre non farsi prendere dal panico, tenere i nervi saldi ed essere pragmatici, come noi lombardi sappiamo essere”. E’ l’appello del governatore lombardo Attilio Fontana su Facebook.

11.45 – Spallanzani: “Il ricercatore italiano è negativo. Dimesso oggi”

“L’uomo cinese, ricoverato assieme alla moglie allo Spallanzani, si è negativizzato ed è in buone condizioni di salute”, ha aggiunto l’assessore alla Salute della Regione Lazio, Alessio D’Amato, in conferenza stampa allo Spallanzani.

11.42 – Sala: “In Comune di Milano sospese le attività dei dipendenti dalle zone del contagio”

11.05 – A Dolo corsa nei supermercati. “Chiuderanno tutto”

Sono in molti, questa mattina ad essere corsi al supermercato per fare scorte di alimenti e generi di prima necessità “nel caso, molto probabile, dovessero ‘chiudere’ esercizi commerciali e scuole anche i comuni del Veneto interessati dai contagi”, racconta all’Adnkronos Salute S.G., papà di due bimbi già col carrello in mano dalle prime ore di oggi. A Dolo, comune veneto dove si è registrato un caso di positività al virus in un paziente che si trova ora in terapia intensiva, è attivo un gruppo Whatsapp con le ultime notizie che i cittadini si scambiano per aggiornarsi sulla situazione.

10.32 – Nel Lodigiano inviati 80 carabinieri. “Contingente di rinforzo”

L’Arma dei Carabinieri sta inviando un contingente di rinforzo di 80 uomini a Lodi, “preventivamente istruiti ed equipaggiati” per far fronte all’emergenza Coronavirus. A questo dispositivo si aggiunge un ambulatorio mobile e supporto medico per il personale impiegato.



10.28 – Il ‘paziente uno’ è stabile

Per il trasferimento del 38enne positivo al Coronavirus ricoverato all’ospedale Civico di Codogno (Lodi) e in gravi condizioni ma stabile, si attende il miglioramento del quadro clinico per il trasferimento all’ospedale Sacco di Milano, uno dei due centri individuati per l’emergenza insieme all’ospedale San Matteo di Pavia.

10.12 – C’E’ LA SECONDA VITTIMA

Si tratta di una donna residente in Lombardia che potrebbe essere collegata ai casi di Codogno. Era ricoverata con una polmonite, ancora in attesa dell’esito del test sulla malattia.

10.00 – Nuovo caso accertato: si tratta di un uomo del Lodigiano

Areu Lombardia ha disposto il trasferimento di un paziente positivo al Coronavirus all’ospedale Sant’Anna di Como. L’uomo, proveniente dal Lodigiano, è arrivato questa notte alle tre ed è ricoverato nel reparto di Malattie Infettive. Il paziente che non presenta al momento febbre ed è tranquillo, necessita, per una pregressa patologia, di essere sottoposto a dialisi.

09.35 – Zaia: “I tre casi in Veneto avvenuti senza contatti “primari”

Il presidente del Veneto, Luca Zaia, conferma un terzo caso di coronavirus in Veneto. “È confermato il caso di un uomo di 67 anni che è ricoverato ora in terapia intensiva a Padova. Adesso arriveranno anche i test sui familiari degli altri due pazienti, uno dei quali, purtroppo, è deceduto”. “Questo ultimo caso è un altro caso che fa ‘scuola’ – ha rilevato – perché non c’è alcun contatto da portatore primario e quindi si può dire che questi tre casi che il virus è ubiquitario come accade per la sindrome influenzale che non si sa da chi la si è presa”. “Immagino che avendo casi di questo tipo senza contatto e senza caratteristiche di pazienti sospetti – conclude – dia dimostrazione che avere altri casi di contagio sia assolutamente possibile visto che sarebbero dei contagi avvenuti fortuitamente”. Zaia è al Centro regionale della Protezione Civile del Veneto per coordinare l’emergenza anche in videoconferenza con il ministro della Salute Roberto Speranza e il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli.

09.30 – Ultimo caso accertato in Lombardia è di Sesto Cremonese

È residente a Sesto Cremonese l’uomo accertato come il 16esimo lombardo trovato affetto da Coronavirus. Da 5 giorni è ricoverato nel reparto di pneumologia dell’ospedale di Cremona. A comunicarlo su Facebook è stato il sindaco del Comune. In una nota, il sindaco ha spiegato di aver ricevuto la notte scorsa “notizia telefonica dal direttore generale dell’Ats Valpadana di Cremona che è stato rilevato un caso di Coronavirus sul territorio del Comune di Sesto ed Uniti. In attesa di ulteriori provvedimenti che saranno presi da Regione Lombardia -Assessore alla sanità ed in via provvisoria e precauzionale invita la cittadinanza intera a limitare di intrattenersi in luoghi di ritrovo ed assembramento pubblico (es. bar, impianti sportivi, luoghi religiosi,…). Chi ha sintomi influenzali o problemi respiratori Non si rechi assolutamente al Pronto Soccorso, ma si rivolga al 112”, ha scritto il sindaco.

08.35 – Nuovo caso accertato a Dolo, in Veneto

Un nuovo caso positivo di coronavirus è stato registrato in Veneto, a Dolo nel veneziano. Là positività è stata confermata dal Centro regionale di Padova. I campioni sono stati inviato all’Istituto superiore di sanità di Roma. A confermarlo la regione Veneto.

08. 30 – Arrivato in Italia volo con 19 italiani della Diamond Princess

È atterrato alle 6.37 all’aeroporto di Pratica di Mare il velivolo dell’Aeronautica militare con i diciannove italiani provenienti dal Giappone. I connazionali, dopo aver terminato le visite, saranno trasferiti presso il Centro Sportivo dell’Esercito alla Cecchignola.