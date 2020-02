Già in un'intervista a Vanity Fair del 2018 l'attrice aveva rivelato di aver sofferto di disturbi alimentari: “La bulimia è una malattia che ancora non è così riconosciuta come tale", aveva detto

“Momento di silenzio per Ambra Angiolini, che sta dedicando questo periodo alla scrittura”. Così si legge sul settimanale Chi che rivela come l’attrice stia lavorando al suo primo libro. “In gran segreto è di prossima uscita un libro importante per la sua vita in cui parlerà dei problemi di salute, legati all’alimentazione, che hanno segnato un periodo importante della sua adolescenza – prosegue la rivista diretta da Alfonso Signorini -. Il titolo infatti sarà In-Fame”.

Al momento si tratta solo di un’indiscrezione perché non ci sono conferme ufficiali da parte della diretta interessata, Ambra Angiolini, che già in un’intervista a Vanity Fair del 2018 aveva rivelato di aver sofferto di disturbi alimentari. “La bulimia è una malattia che ancora non è così riconosciuta come tale. Mangiare tanto o non mangiare proprio non è un capriccio…”, aveva raccontato. “Un po’ si resta bulimici tutta la vita. La bulimia vuol dire anche amare tantissimo, desiderare tanto di essere amata. Quando sono rimasta incinta di mia figlia Iolanda la fame d’amore si è finalmente placata”.