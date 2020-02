Pechino Express, il meglio e il peggio della seconda puntata: Asia Argento ko e Vera Gemma vera rivelazione

Tutta colpa del jackfruit. Il biglietto di ritorno per l’Italia Asia Argento l’ha staccato dopo un infortunio che si è procurata durante la prova immunità della seconda puntata di Pechino Express 8: mentre correva a raccogliere lo strambo frutto asiatico, lanciando strali contro l’amica Vera Gemma, è rotolata per terra e si è fatta male al ginocchio. L’incidente le è costato il ritiro e così il docu-reality di Rai 2 ha già perso uno di personaggi forti di questa edizione, i cui ascolti sono in netta crescita. Ecco il meglio e il peggio della seconda puntata.

Gli ascolti in salita. Pechino Express è tornato, Pechino Express is back. Dopo qualche edizione francamente dimenticabile (l’ultima in particolare), il format ha ritrovato lo smalto perduto. Più asciutto, meno scontato, con un cast oggettivamente azzeccato – persino nelle coppie più irritanti – e il graffio british di Costantino della Gherardesca che si conferma una granitica certezza. E gli ascolti crescono: 2,1 milioni per la seconda puntata, in salita rispetto alla scorsa settimana (addirittura +29% rispetto alla passata stagione). Slittare di qualche mese gli ha fatto bene. Voto: 8.