La festa dell’Inter, che ha battuto per 4-2 il Milan, continua anche negli spogliatoi. “Chi non salta rossonero è”, il coro che i giocatori nerazzurri hanno intonato nel post partita, come si vede in un video pubblicato su Instagram da Romelu Lukaku. Oltre ai calciatori, negli spogliatoi anche il vicepresidente interista Javier Zanetti, il ds Piero Ausilio e il team manager Lele Oriali.