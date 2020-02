"Mia moglie era venuta con me e si era comprata un vestito bellissimo per la finale...", ha raccontato Minghi a proposito del suo bellissimo brano, in gara all'Ariston nel 1983

Amedeo Minghi sale sul palco dell’Ariston con Rita Pavone e insieme canteranno 1950. Il cantautore è stato protagonista dell’edizione di Ballando con le Stelle 2018 alla quale ha partecipato per omaggiare la moglie, Elena Paladinoche l’avrebbe desiderato. Un matrimonio lungo e solido. Elena è morta prematuramente nel sonno nel 2014 e Minghi non manca mai di ricordarla pubblicamente. Era con lei quando presentò proprio 1950 al Festival di Sanremo (nell’83) ma venne escluso dalla finale: “Non volevo farlo quel Sanremo, infatti arrivai ultimissimo. Mia moglie era venuta a Sanremo per la finale e si era comprata un vestito bellissimo. Ho pensato più volte di ritirarmi, lei mi ha sempre sorretto. Mi ha riportato sulla retta via in un paio di occasioni in cui stavo mollando seriamente”.