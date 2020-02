Altroché Junior Cally, il vero “incendiario” del Festival di Sanremo è Morgan. Il cantautore questa sera dovrebbe cantare con Bugo la cover di “Lontano dagli occhi”. Ma c’è il rischio che possa lasciare il compagno di avventura da solo sul palco. Alle 6 del mattino ai giornalisti della Sala Stampa dell’Ariston e al direttore di Rai Uno Stefano Coletta è arrivato il messaggio di un avvocato per conto di Morgan che denunciava una situazione delicata che avrebbe visto “vittima” proprio il cantautore: “Un calvario creato da reali ostacoli concretizzati in continue azioni di sabotaggio che porteranno alla situazione incresciosa che oggi, il giorno in cui dovrà andare in scena la cosa, non gli è stata concessa una sola prova”. La cosa è l’esecuzione di Lontano dagli occhi di Sergio Endrigo in duetto con Bugo, nella doppia e inedita veste di cantante e allo stesso tempo conduttore dell’orchestra”.

Il conduttore e direttore artistico del Festival, Amadeus, ha respinto le accuse al mittente: “Io ho visto le prove di Morgan, le ha fatte. Mi spiace per questa situazione e spero tutto rientri anche perché creerebbe un problema a Bugo”. Il direttore Stefano Coletta fa chiarezza: “Anche io sono alle 6 ho ricevuto il messaggio. Morgan chiede di fare tre prove sul pezzo e con delle condizioni. Da parte nostra c’è massima libertà c’è solo il problema che anche gli altri artisti oggi vorrebbero provare più possibile e si rischia di scontentare qualcuno. Cercheremo di fare il possibile”. Tutti e 24 gli artisti qualche settimana fa hanno già provato al Teatro Ariston la cover, quindi in realtà non sarebbe precisa l’informazione che “non gli è stata concessa una sola prova”.

Poi all’improvviso Morgan è comparso in platea al Teatro Ariston, durante le prove generali delle cover di questa sera, sorridente in prima fila, tra pacche sulle spalle. Insomma “can che abbaia non morde”, dice un vecchio detto. Mai come in questo caso fu vero. Cosa non si fa per far parlare di sé…