Junior Cally al Festival di Sanremo cerca di spegnere le polemiche che lo hanno visto coinvolto nei giorni scorsi per alcuni testi che contengono parole forti e violente. Soprattutto il rapper risponde a Gessica Notaro che, ieri in conferenza stampa, ha mostrato una foto di Junior con la maschera e di lei con la maschera, in seguito allo sfregio con l’acido subito dall’ex fidanzato. “Da una parte c’è chi fa spettacolo con la maschera, dall’altra c’è chi la indossa a causa di violenze”, aveva tuonato la donna. Junior Cally ha risposto: “Ovviamente sono dalla parte di Gessica e sono contrario a ogni forma di violenza, di ogni tipo compresa su quella delle donne – ha detto – Se ci fermiamo a quattro righe di un brano, forse questo Festival non sarebbe mai esistito. In quella canzone incriminata nel verso successivo ovviamente lascio intendere che sono contro la violenza, ma come sempre ci si sofferma solo su alcuni punti”.

Junior Cally ha anche confermato che non gli importa della classifica e dell’ultima posizione: “Sinceramente non mi interessava, ma poi si vedrà”, facendo riferimento all’intervento venerdì e sabato della sala stampa (diverse le critiche positive sul brano) e del televoto. Poi una annotazione: “Mi è dispiaciuto cantare così tardi. Ma credo che ci sarà modo di cantare prima nei giorni che verranno”. Infine è tornato sui contenuti dei testi del mondo del rap: “Anche mia madre che ha sessant’anni ed è una ex maestra elementare ha capito appieno tutto l’universo rap ,non soltanto i miei brani. Secondo me dobbiamo capire se questo genere non vuole esser capito o vuole essere capito.

Una piccola curiosità: “Ho rimesso la maschera a inizio gennaio poi dopo queste polemiche abbiamo deciso di lasciare spazio alla musica, mettendoci la faccia. Rifarei tutti i miei brani e non mi sono mai scusato, ribadisco sono contro ogni forma di violenza di ogni tipo ma non devo scusarmi e riscriverei tutti i miei testi perché è fiction. Se non riusciamo a vedere la differenza tra fiction e realtà, allora vale tutto. Stasera porto come cover “Vado al Massimo” di Vasco Rossi insieme ai Viito. Vasco fece quel Festival da outsider. Anch’io mi sento un outsider”.

Il 28 febbraio arriva “Ricercato? No grazie”, l’edizione speciale dell’ultimo album di Junior Cally che contiene, oltre al brano sanremese “No grazie”, anche altri tre inediti. Il 17 aprile previsto un concerto al Largo Venue a Roma e il 24 aprile all’Alcatraz di Milano.