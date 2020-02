“Chiara Ferragni: Buona sera vorrei prenotare un tavolo da lei, ha un Privee? Io: No Chiara non abbiamo privee. Per noi i clienti devono essere trattati tutti allo stesso modo“. Questo è il dialogo telefonico che il titolare di una pizzeria di Caserta, Francesco Martucci, ha avuto con l’influencer più famosa d’Italia, Chiara Ferragni: è stato lui stesso a pubblicarlo sul suo profilo Facebook, inconsapevole forse che avrebbe scatenato una polemica social.

Tantissimi infatti sono stati i commenti al suo post e se da una parte c’è chi ha criticato l’influencer giudicando la sua richiesta troppo “snob”, c’è anche chi invece ha attaccato il pizzaiolo, al punto da spingerlo a pubblicare un secondo post per rettificare l’accaduto. “Si è alzato un polverone che praticamente non esiste – ha scritto Martucci in un secondo post su Facebook -. Io ero semplicemente felice che un personaggio famoso (o chi ne fa le veci o magari era uno scherzo) avesse chiamato in pizzeria per un tavolo. Da noi vengono attori, calciatori. Ho semplicemente risposto che non avevo quel servizio e ho semplicemente detto la verità. Non ho mai voluto fare differenze, tratto tutti con lo stesso amore e dedizione. Ci tengo a precisare che non ho rifiutato nessuno e mai mi permetterei. È brutto vedere odio, perché la vita è bella. Fatevene una ragione”, ha concluso.