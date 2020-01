“Alba Parietti si dovrebbe vergognare“. “La tracotante Alba Parietti vorrebbe togliere il diritto di voto a milioni di italiani”. “Ma che ca**o ce ne frega del parere di Alba Parietti”. Sono solo alcuni dei tweet apparsi ieri sera durante la puntata di Stasera Italia. A scatenare gli utenti del social un’affermazione di Alba Parietti: “Finché una popolazione non ha un’adeguata istruzione non può essere in grado di votare in modo legittimo”. Visibilmente arrabbiata, Barbara Palombelli ha subito ribattuto: “Adesso mettere in discussione il suffragio universale…”. “La politica negli ultimi anni è stata fatta solo di sondaggi – ha detto ancora l’opinionista – abbiamo preso esempio dalle elezioni americane di 2000 anni fa dove si decideva ‘pena di morte, non pena di morte’ a secondo di quello che votava la gente”. E su Twitter la pioggia di critiche è andata avanti: “Quindi lei non dovrebbe votare?“,

Prima di continuare Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa sostenitore