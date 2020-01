Soffrono i settori potenzialmente più colpiti dalle ripercussioni sulle attività in Cina, dove molte grandi aziende hanno chiesto ai dipendenti di lavorare da casa. Gli analisti prevedono un forte calo della domanda di greggio per effetto del rallentamento economico e della riduzione dei voli e dunque dei consumi

La paura per la diffusione del coronavirus e per i suoi impatti economici spaventa gli investitori di tutto il mondo. Dopo la chiusura in rosso di Tokyo, i listini europei hanno aperto tutti in negativo. I listini cinesi sono chiusi per il capodanno lunare e probabilmente resteranno chiuse fino a lunedì prossimo, dopo che le autorità di Pechino hanno esteso le festività di tre giorni per cercare di contenere l’epidemia. Molte grandi aziende hanno chiesto ai dipendenti di lavorare da casa per contribuire al contenimento.

L’impatto si è fatto sentire anche sullo yuan offshore, che ha perso tutti i rialzi messi a segno nell’ultimo mese sul dollaro, in scia all’accordo commerciale con gli Usa. Mentre guadagnano terreno i beni rifugio come l’oro e i titoli di Stato Usa, il prezzo del petrolio è in picchiata (-3,3% sia il Brent sia il Wti): gli analisti prevedono un forte calo della domanda per effetto del rallentamento economico e della riduzione dei voli e dunque dei consumi da parte delle compagnie aeree. Vendite anche sulle materie prime, dal ferro al rame al palladio, le cui quotazioni nei mesi scorsi hanno superato quelle dell’oro.

Sui mercati europei soffrono, oltre ai titoli legati alle materie prime, proprio le compagnie aeree e i gruppi del lusso, che temono maggiormente gli effetti che il virus avrà sull’economia cinese. Air France cede più del 6%, mentre Easyjet, Lvmh e Kering lasciano sul terreno quasi il 4%. Male Burberry sul listino londinese e Hugo Boss su quello tedesco, mentre a Milano tra i peggiori c’è Salvatore Ferragamo.