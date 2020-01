Incidente di un altro scuolabus anche in Alta Baviera: in questo caso diversi bambini sono rimasti "lievemente e mediamente feriti"

Due incidenti che hanno coinvolto altrettanti scuolabus sono avvenuti in Germania, in Turingia e in Alta Baviera. Nel primo due bambini sono morti, dopo che il mezzo, diretto da Eisenach alla scuola elementare di Berka vor dem Hainich, è uscito di strada presumibilmente a causa della nebbia e del ghiaccio sulla strada, precipitando in un fossato. Venti bambini e l’autista sono rimasti feriti nello schianto, a circa 260 chilometri a sud-ovest di Berlino. Riguardo invece al secondo incidente, diversi bambini sono rimasti “lievemente e mediamente feriti“.