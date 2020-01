È venerdì 17: meglio stare in casa e non muoversi fino a domani. Il riflesso pavloviano nel paese di santi, poeti e iettatori, è d’obbligo. Ma perché sarebbero proprio il 17 e il venerdì a portare così tanta sfortuna? Intanto sappiamo che nel mondo anglosassone si cerca di toccar ferro venerdì 13, mentre in quello latino-americano ci si perde in gesti apotropaici martedì 13. Quindi il 17 come numero sfortunato e il venerdì accoppiato come giorno infausto è una superstizione esclusivamente italiana. A sentire gli antichi greci, o meglio i seguaci di Pitagora, il disprezzo per il 17 era dovuto al fatto che come numero si trovava tra il 16 e il 18, numeri che rispecchiavano perfettamente la rappresentazione di quadrilateri 4×4 e 3×6. Nell’Antico Testamento, invece, il 17 del secondo mese risulta la data di inizio del diluvio universale. Nella Roma imperiale poi si usava scrivere “VIXI”, ovvero “ho vissuto”, “sono morto”.

Scritta che nel Medioevo, grazie al classico telefono senza fili con in aggiunta un alto tasso di analfabetismo, è diventata un’iscrizione molto diffusa ma confusa con il numero 17 scritto XVII. Il problemino legato a venerdì 17 ha comunque un nome: eptacaidecafobia. Mentre, come sappiamo da numerose tombole natalizie, o da qualche oramai antico giocatore del lotto, per la smorfia napoletana il 17 corrisponde a “la disgrazia”. Circa un anno fa di fronte ad un altro venerdì 17 uscirono alcuni dati legati ad un sondaggio di Eurobarometro: 58 italiani su 100 ammettono di essere attratte da “idee irrazionali e superstizioni”, di fronte al 40 per cento della media europea. Tra l’altro durante la stesura di queste brevi righe abbiamo cercato online se anche quest’anno il Cicap – Comitato per il controllo delle affermazioni sulle pseudoscienze – fondato da Piero Angela ha organizzato come di consueto la Giornata anti-superstizione il venerdì 17. Ebbene, se vi dicessimo che il sito del Cicap è down da almeno un’ora cosa direste: caso o sfortuna dovuta a venerdì 17?