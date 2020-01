"Mi ha messo le mani addosso tante volte. Ho continuato a stare con lui perché in questi casi si innesca un meccanismo psicologico malato per il quale ti dai la colpa. In questi anni è stato violento, sia in senso fisico che psicologico. Si è sfogato su di me in una maniera molto forte per l'ennesima volta", ha dichiarato la modella croata nell'intervista con Barbara D'Urso

La scomparsa di Luigi Mario Favoloso continua a occupare la scena mediatica. Dal 29 dicembre si sono perse le tracce del discusso concorrente del Grande Fratello e fidanzato di Nina Moric. Quest’ultima ha deciso di rompere il silenzio a Domenica Live: “Mi ha messo le mani addosso tante volte. Ho continuato a stare con lui perché in questi casi si innesca un meccanismo psicologico malato per il quale ti dai la colpa. In questi anni è stato violento, sia in senso fisico che psicologico. Si è sfogato su di me in una maniera molto forte per l’ennesima volta”, ha dichiarato nell’intervista con Barbara D’Urso.

La Moric ha poi proseguito il suo racconto aggiungendo ulteriori dettagli: “Purtroppo una volta anche Carlos ha subito lo stesso atteggiamento. Andavano anche d’accordo insieme, c’era armonia ma lui ogni tanto aveva questi black out. E una sera in particolare ha avuto uno scatto e si è sfogato su mio figlio. Io mi sono messo davanti, ho urlato ma è riuscito a fare del male a mio figlio. Carlos mi ha detto che lo perdonava ancora oggi gli vuole bene però questa storia è chiusa per sempre. Mai più“, ha dichiarato in lacrime la Moric.

Nina Moric contro Luigi Favoloso

“È stato violento anche con mio figlio”#domenicalive pic.twitter.com/0XlBjZn0On — Domenica Live (@domenicalive) January 12, 2020

Per la fidanzata che ora si definisce ex, la scomparsa sarebbe stata inventata: “Lui sicuramente sta benissimo, è in Italia. Credo che questa scomparsa sia una finzione costruita sin dall’inizio, da lui insieme ai suoi amici e la sua famiglia. Ho ricevuto una cosa ieri sul mio cellulare che fa riferimento a una cosa talmente personale che doveva per forza essere lui. Immagini molto personali e abbastanza gravi e nei messaggi mi si dice che è solo l’inizio, che tutto verrà pubblicato per rovinarmi. Sono immagini di me in casa mia e queste foto me le ha potute fare solo lui. Mi hanno scritto da un numero che non esiste. Come mai proprio adesso dopo 5 anni? Significa che questa persona ha calcolato tutto, che ha sempre avuto un piano B. Io sono certa che lui abbia una mente diabolica”.

La croata non risparmia nemmeno la famiglia di Favoloso: “La madre ha iniziato ad accusarmi. Perché nella denuncia si parla soltanto di me? Se mio figlio sparisce e io vado alla polizia, nemmeno la nomino una persona con lui non sta più da tempo. Non gli auguro di passare cose brutte, che non si augurano a nessuno. Ma devono stare lontani da me e mio figlio. Non l’ho mai denunciato, ma stavolta lo farò.” Le dichiarazioni della showgirl hanno suscitato le reazioni della madre di Favoloso, Loredana Fiorentino, che ha intanto ritirato la denuncia per la scomparsa, ha pubblicato una foto di suo figlio in una stories su Instagram con l’hashtag #iocredointe. La sorella Martina ha invece attaccato la Moric sempre via social: “E’ mai possibile che una persona che subisce continue violenze dal compagno, parla soltanto di questa cosa soltanto quando lui sparisce?! Ma guarda un po’. Che schifo! Schifo”.