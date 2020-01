“Lo proporranno e ascolteremo. Nessuna sorpresa, penso lo stiano discutendo e lavorando da tempo. Il problema è che ci si dimentica che il Movimento 5 stelle non corrisponde al gruppo parlamentare del Movimento, cioè manca nella nostra discussione tutto il mondo fuori dal palazzo. Per questo meglio parlarne agli Stati generali, a marzo”. Così il deputato Stefano Buffagni a margine dell’assemblea congiunta dei gruppi parlamentari 5 Stelle, commenta il documento presentato da Primo Di Nicola, Emanuele Dessì e Mattia Crucioli per la riorganizzazione del M5s. “Fossi in loro porterei avanti una battaglia per la trasparenza togliendo gli alibi a chi li combatte. Se invece deve essere una scusa è una strategia vincente, vanno al Misto, prima hanno mal di pancia e poi votano qualsiasi cosa per far durare la legislatura”, ha aggiunto Buffagni.

Prima di continuare Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa sostenitore