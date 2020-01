Solo cinque ore a disposizione proprio oggi per registrarsi sul sito ufficiale, che vende solo gli abbonamenti per ora, per assistere alla kermesse al Teatro Ariston dal 4 all'8 febbraio. I più “fortunati” saranno ricontattati dalla biglietteria: la platea per le 5 serate costa 1.290 euro, mentre per la galleria 672 euro

Mentre il dibattito è infuocato sia per le scelte artistiche di Amadeus per il cast dei Big del Festival di Sanremo 2020, in particolare per Rita Pavone accusata di essere “sovranista”, che per la presenza della giornalista Rula Jebreal, confermata come aveva anticipato Dagospia, tra le co-conduttrici a rotazione della kermesse, si è aperta la lotta contro il tempo per accaparrarsi gli abbonamenti per accedere al Teatro Ariston.

Infatti solo oggi e per sole cinque ore (dalle 9 alle 14) sul sito ufficiale della biglietteria del Festival sarà possibile acquistare solo gli abbonamenti per assistere alle cinque serate del Festival, che partirà il 4 febbraio e si concluderà con la finalissima l’8 febbraio. I prezzi: la platea per le 5 serate costa 1.290 euro, mentre per la galleria la richiesta è di 672 euro.

I posti per gli spettatori saranno assegnati dal sistema automatico della biglietteria elettronica, sulla base dell’ordine di registrazione sul sito e nei settori assegnati dalla Rai. Chi richiede gli abbonamenti riceverà via mail una comunicazione, sia che l’esito sia positivo che negativo. In caso di conferma verranno date le istruzioni per effettuare il pagamento.

Nel caso nei prossimi giorni venissero messi in vendita anche i biglietti singoli, sarà data comunicazione sempre sul sito ufficiale della biglietteria del Festival. I prezzi però sono già noti: i singoli di platea per le prime 4 serate, avranno un costo di 180 euro, mentre quelli per l’ultima serata, avranno un costo di 660 euro. I biglietti singoli della galleria per le prime 4 serate, costeranno 100 euro, mentre quelli per l’ultima serata, 320 euro.