“Vivo, perdono e vado avanti“. Poche parole accompagnate da una sua foto al mare, che suonano come una frecciatina. Questo post pubblicato da Diana Del Bufalo sul suo profilo Instagram è stato interpretato da molti come una risposta indiretta alle dichiarazioni di Vanya Stone, che sui social ha affermato diesser stata l’amante di Paolo Ruffini, quando ancora erano fidanzati.

“Domani inizia ‘La Pupa e il Secchione‘ e chissà chi lo presenterà quest’anno il programma… Mi avevano mandato il precontratto ma all’ultimo qualcosa è cambiato – ha scritto Vanya Stone -. Chissà perché. Forse qualcuno aveva la coda di paglia…che raccontassi della nostra relazione mentre lui stava con Diana Del Bufalo. Dopo quella sera, dopo la mia reazione violenta, mi hai bloccata da tutto per paura che ti sput**nassi…come vedi, eccoci ancora qui”. Non solo, come “prova” a sostegno delle sue parole ha pubblicato alcuni selfie con l’attore comico che, al momento, non è intervenuto sulla vicenda.

