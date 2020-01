Aveva 62 anni. Il corpo è stato trovato in un albergo di Fidenza. In un biglietto ha spiegato le ragioni del suo gesto: da tempo era oberato dai debiti

È morto sucida il musicista Franco Ciani: cantante, autore e produttore di origine bolognese, aveva 62 anni. Nel 1982 aveva sposato Anna Oxa. Per lei Ciani aveva scritto successi come Tutti i brividi del mondo e Ti Lascerò, che vinse il Festival di Sanremo nel 1989. Il suo corpo è stato trovato da una cameriera di un albergo di Fidenza, in provincia di Parma, venerdì mattina: secondo le prime notizie si sarebbe soffocato con un sacchetto di plastica.

In un biglietto destinato al suo impresario Nando Sepe ha spiegato le ragioni del suo gesto riconducibili a problemi economici e professionali: oberato dai debito, gli erano stati pignorati i diritti Siae sulle sue canzoni di successo. Aveva lavorato anche con Lucio Dalla e Fiordaliso. Il produttore Sepe stava cercando di reinserirlo nel mondo della musica leggera italiana, ma con estrema difficoltà: l’ultimo rifiuto dal Festival di Sanremo, che non aveva accettato una sua canzone affidata alla ex Matia Bazar Roberta Faccani.

La morte sarebbe avvenuta giovedì sera: prima di morire ha modificato l’account di WhatsApp, sostituendo la sua foto con quella di un angelo. Poi avrebbe usato un sacchetto di plastica per togliersi la vita: la mattina seguente una cameriera ha lanciato l’allarme perché nessuno rispondeva all’interno della stanza dell’hotel Astoria. Nel pomeriggio del 3 gennaio – riferisce ParmaToday – sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, i Vigili del Fuoco, che hanno aperto la porta della camera, e i carabinieri di Fidenza.

L’attrice hard Manuela Falorni ha condiviso un messaggio di cordoglio su Facebook: “Nulla e nessuno potrà regalarmi tutto il bello e tutto il brutto che tu mi hai dato”. In un’intervista a Cinzia donati, autrice del libro “La stanza delle torture”, aveva raccontato di essere sposata con Franco Ciani, che curava da manager la sua carriera nell’industria del porno.