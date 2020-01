Abiti firmati, gioielli e contanti per un totale di 80mila euro: è il bottino del furto nell’appartamento della top model Vittoria Ceretti, la 21enne bresciana presenza fissa sulle passerelle più prestigiose al mondo. L’abitazione si trova in pieno centro a Milano, in via Morigi.

La scoperta è avvenuta venerdì, quando la modella ha chiamato la polizia. I ladri avrebbero scassinato un ingresso secondario della casa per poi dirigersi nella camera da letto, dove hanno rubato capi firmati di grande valore e qualche gioiello, per un valore complessivo di circa 80mila euro. Secondo quanto riportano oggi Il Corriere della Sera e Il Giorno, i primi a diffondere la notizia, i ladri prima di fuggire hanno sottratto anche un paio di migliaia di euro in contanti.

La modella, nata a Brescia nel 1998, ha esordito giovanissima sulle passerelle: al suo attivo centinaia di sfilate tra New York, Londra, Milano e Parigi per le maison più importanti: Dolce e Gabbana, Versace, Givenchy, Alberta Ferretti e soprattutto Chanel, che l’ha scelta come volto del brand. Nel 2017 Vittoria è stata incoronata “Model of the Year” e l’anno seguente Vogue l’ha menzionata tra i volti più influenti del settore.

Quello a casa della top model è l’ultimo di una serie di furti “eccellenti” avvenuti durante le vacanze natalizie in appartamenti di persone in vista come quello, nel cuore di Brera, a Taylor Mega o al facoltoso imprenditore che vive nello stesso palazzo dell’ex ministro Annamaria Cancellieri vicino a corso Monforte.