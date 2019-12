Vittorio Sgarbi, deputato del gruppo Misto, torna ad attaccare gli aeroporti. Dopo il video girato in hotel in cui scatenava la sua ira contro gli addetti alla sicurezza dell’aeroporto Catullo di Verona, rei di avergli “rubato la schiuma da barba”, il critico d’arte gira un’altra clip nudo, questa volta ormai tornato a casa, mentre si fa la barba. “Sono dei regolamenti del ca***”, dice l’ex parlamentare di Forza Italia, riferendosi ai limiti che non permettono di portare nel bagaglio a mano liquidi di dimensioni superiori ai 100ml. Sgarbi poi continua a definire ladri i proprietari degli aeroporti, visto che dopo il sequestro, “danno all’asta il materiale”.

