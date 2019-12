E’ stato un Natale amaro per l’influencer Taylor Mega. La 26enne, che di nome fa Elisa Todesco, era a Udine dalla famiglia per Natale, quando i malviventi si sono introdotti a casa sua, in via Ciovaso, nel cuore di Brera. L’episodio è avvenuto la sera di Natale intorno alle 20.30. A metetre in fuga i ladri è stato l’allarme, che è scattato immediatamente, e una vicina che ha chiamato il numero di emergenza 112. La 26enne è subito rientrata a Milano e si è resa conto che mancavano alcuni gioielli, il cui valore è ancora da quantificare. Sul pianerottolo sarebbero state trovate delle valigie che probabilmente gli intrusi, disturbati, non sono riusciti a portare via. Sul caso indaga la polizia di Stato. E’ la stessa influencer a mostrare con un video su Instagram la casa a soqquadro, accompagnata dalla didascalia “Bel Natale di m…“.

“Sono terrorizzata, si stavano portando via degli oggetti assurdi oltre ai gioielli, per fortuna che c’era l’allarme. Ieri mentre stavo a Udine è partito l’allarme e ho chiamato le forze dell’ordine mentre i ladri stavano ancora in casa, poi – racconta – sono corsa da Udine a Milano in tre ore e ho trovato quel macello”. Taylor Mega non è l’unica vip ad essere stata derubata dai ladri durante le feste.

A luglio scorso era stato derubato anche il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. Una banda tutta al femminile si era introdotta nel suo appartamento in zona Brera e aveva portato via un Rolex d’epoca, una macchina fotografica e alcuni piccoli gioielli in oro. Non erano stati toccati, invece, il pc e i documenti che il sindaco custodiva in casa sua. Tra i big presi di mira dai topi d’appartamento, anche l’ex sindaco Giuliano Pisapia, reduce da un fine settimana in montagna con la moglie, Cinzia Sasso. Negli ultimi mesi i ladri sono entrati anche in casa di Dori Ghezzi, moglie di Fabrizio De André, che abita nella zona di piazzale Lotto. A mettere in fuga i ladri era stata una vicina che aveva avvisato i carabinieri.