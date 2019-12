Alla fine l’atteso annuncio. Giorgia Palmas e Filippo Magnini si sposeranno. I due stanno insieme da un anno e mezzo, ma sono usciti allo scoperto ufficialmente da marzo scorso. L’ex Velina e volto del canale tematico del Milan è al settimo cielo e ha pubblicato su Instagram una foto natalizia abbracciata all’ex campione del nuoto. “Sono tanto emozionata – scrive la Palmas – ed è difficile trovare le parole giuste per descrivere la meraviglia di questo momento ma so di per certo che questo Natale rimarrà nel mio cuore per sempre, magico e indimenticabile ed io, anzi, noi ieri notte abbiamo vissuto una favola. Ti Amo da morire Filippo, sono la persona più felice del mondo”. Di poche parole invece Magnini, che ha pubblicato una foto con Giorgia, corredata di un breve commento: “She said… YES!”.

Giorgia Palmas ha avuto una storia con il calciatore Davide Bombardini, da questa relazione è nata la figlia Sofia. Terminata la relazione, la conduttrice si è fidanzata con Vittorio Brumotti, fino al 2018 e poi è entrata nella sua vita Filippo Magnini, che a sua volta usciva da una storia tormentata con la collega Federica Pellegrini. Tra i due è stato subito colpo di fulmine, come la stessa Giorgia Palmas aveva dichiarato a “Verissimo”: “Sono molto felice e sono innamorata. Io e Filippo abbiamo una visione della vita e del futuro molto simile. Mi ritengo fortunata perché ho incontrato una persona sana, speciale, equilibrata e che mi fa anche morire dal ridere”.