Eleonora Abbagnato lascia la danza. La famosa étoile dell’Operà di Parigi racconta a Io Donna di aver deciso di abbandonare il palcoscenico: danzerà per l’ultima volta all’Opéra il balletto Le Parc il 23 dicembre, sulla coreografia di Preljocaj e le musiche di Mozart. Poi, una grande festa organizzata da Dior. Ma cosa ha spinto la Abbagnato a prendere questa decisione? La malattia della madre, che soffre di leucemia cronica, e la volontà di starle vicino. “Mamma è stata molto male e ora continua la terapia. Quando si è ammalata non ho potuto andare in Sicilia per aiutarla, ma tornando a Roma ci possiamo riavvicinare: è il mio dovere, adesso che i nostri ruoli si sono invertiti”, le parole di Eleonora. E quanto al giorno del suo addio alla danza, spiega: “Ci sono arrivata a 14 anni e ci ho vissuto fino a quasi 42, dunque mi preparo all’addio come per un matrimonio: ci saranno tutti gli amici, la famiglia, i coreografi, gli assistenti, le étoile, i miei partner. Non vedo l’ora di ricordare insieme a loro i momenti più belli di questi 28 anni”.

