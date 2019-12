"L'idea è stata di chiedere a tutti i grandi della canzone italiana di donare la loro voce senza farsi riconoscere. Si tratta di una dichiarazione d'amore per la poesia da parte dei suoi eredi diretti", ha dichiarato il ministro Franceschini in conferenza stampa

Per concludere le celebrazioni per i duecento anni de “L’Infinito” di Giacomo Leopardi la Rai e il Mibact (Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo) hanno realizzato un video d’animazione con la lettura di ventidue grandi voci della musica italiana. La particolarità è nella scelta di non rivelare l’identità dei protagonisti che hanno onorato il poeta recanatese con entusiasmo ma soprattutto partecipando gratuitamente.

“L’idea è stata di chiedere a tutti i grandi della canzone italiana di donare la loro voce senza farsi riconoscere. Si tratta di una dichiarazione d’amore per la poesia da parte dei suoi eredi diretti“, ha dichiarato il ministro Franceschini in conferenza stampa. Così, anche se le identità non sono rese note, si riconoscono le voci di Gianna Nannini, Mina, Patty Pravo e Ornella Vanoni. Il primo ad ascoltarle è stato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che già a settembre scorso era intervenuto all’inaugurazione dei lavori di restauro del Centro Nazionale Studi Leopardiani e dell’Orto sul Colle dell’Infinito.

Dal 19 al 31 dicembre il video di un minuto circa sarà trasmesso sulle reti Rai e sarà disponibile sulla piattaforma RaiPlay: “Tutti coloro che vorranno indovinare le voci potranno ascoltare e riascoltare il video una sfida importantissima e soprattutto adrenalinica, mai nessuno aveva osato tanto”, ha dichiarato Silvia Calandrelli, direttrice di Rai Cultura. Il coinvolgimento di artisti pop ha come obiettivo quello di rendere fruibile a tutti il testo di Leopardi. Questo è solo l’atto conclusivo delle celebrazioni, l’inizio proprio a Recanati poi si era continuato in tante città italiane ma anche le versioni web in dialetto. Insomma, una grande lettura collettiva.