Il principe Filippo è stato ricoverato in ospedale come “misura precauzionale”, per osservazione e cure legate a una patologia preesistente. Lo ha fatto sapere Buckingham Palace, sottolineando che il ricovero del duca 98enne è avvenuto su consiglio del medico reale. Il principe Filippo dovrebbe restare ricoverato per alcuni giorni, ha riferito Bbc. Il principe si trova ricoverato al King Edward VII di Londra, dove non sarebbe arrivato in ambulanza ma con mezzi della Casa reale.

