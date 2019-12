La banana appesa al muro con del nastro adesivo, l’ultima opera di Maurizio Cattelan venduta per 120mila dollari e poi staccata e mangiata da un eccentrico artista della Georgia, sta spopolando e in tutto il mondo si sono scatenate le parodie. Tra queste c’è anche quella dell’attore Vin Diesel che ha pubblicato su Instagram la sua personale interpretazione dell’opera, giocando sull’effetto virale delle trasparenze hot (si veda il caso del cantante Jason Derulo censurato proprio da Instagram a causa di una sua foto in costume).

Così, l’attore di Fast and Furious, 52 anni, si è immortalato nudo, con un asciugamano su cui spicca una banana attaccata con del nastro adesivo a coprirgli le parti intime. “Haha” commenta ironico Vin Diesel nella didascalia, rilanciando l’hashtag Art Basel, lo show di arte contemporanea di Miami dove è stata esposta l’opera di Cattelan. Neanche a dirlo, il suo post ha riscosso oltre un milione e mezzo di like in poche ore.

Visualizza questo post su Instagram Haha… @michaelmuller7 #ArtBasel #dadbod Un post condiviso da Vin Diesel (@vindiesel) in data: 12 Dic 2019 alle ore 2:12 PST