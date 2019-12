“Realizzare la Brexit è una decisione inconfutabile, indiscutibile” del popolo britannico. Lo ha detto il premier britannico Boris Johnson parlando ai suoi sostenitori a Londra. Il leader dei conservatori ha poi commentato i risultati delle elezioni: “È la più grande vittoria dagli anni Ottanta, quando molti di voi non erano neanche nati. Abbiamo messo fine alle miserabili minacce di un secondo referendum sulla Brexit“.

Jeremy Corrbyn, dall’altra parte, ha annunciato che non guiderà più il Labour “in un’altra elezione”, ma che resterà in Parlamento e per il momento si propone di “guidare il Labour in una fase di riflessione” sull’esito del voto, in vista di una prevedibile rinnovamento dei vertici.