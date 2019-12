L'assalitore non era in possesso di documenti di identità. L'aggressione è avvenuta in Voie des Batisseurs, in una zona sotterranea del quartiere finanziario, e al momento non sono state diffuse le motivazioni del gesto

Un uomo armato di coltello ha minacciato una pattuglia di polizia a Parigi ed è stato ucciso dagli agenti. L’episodio è avvenuto nel quartiere de La Défense, centro finanziario alle porte della capitale francese. Secondo le prime ricostruzioni, l’assalitore, che non era in possesso di documenti di identità, ha circa trenta anni e ha aggredito i poliziotti gridando: “Vi ucciderò”. L’uomo è stato colpito al torace e alle gambe, precisano fonti della polizia. La sua morte è stata confermata a fine mattinata dalla procura di Nanterre.

I fatti si sono svolti in Voie des Batisseurs, in una zona sotterranea de La Défense, non lontano da un centro fitness. Nessuno dei poliziotti coinvolti è stato ferito. Su Twitter stanno circolando versioni non confermate sull’identità dell’aggressore, da chi sostiene che fosse un senzatetto con turbe psichiche a chi evoca il rischio terrorismo. Al momento non sono state diffuse notizie ufficiali sulle motivazioni che avrebbero portato il 30enne ad aggredire gli agenti. In questi ultimi mesi le forze dell’ordine francesi sono state oggetto di diversi attacchi. A inizio ottobre un funzionario amministrativo della questura di Parigi Mickael Harpon, aveva assassinato quattro colleghi, prima di essere a sua volta ucciso dagli agenti nella sede centrale della polizia parigina.