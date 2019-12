Laura Chiatti posta una foto con la famiglia al completo in “tenuta da hippy” per una festa a tema. Uno scatto divertente e colorato che non manca di scatenare però l’ira degli haters. Uno dei figli dell’attrice mostra infatti il dito medio: “Già che c’eri potevi fargli fare qualche tiro! Poi si dice che dovrebbe essere la scuola ad educare, ma se la famiglia dice che mostrare il dito medio contro qualcuno è un gesto innocente…”. E ancora: “Poi ci lamentiamo che esistono i bulli“. La Chiatti ha risposto a tono: “Pensa ai cazzi tuoi!”. E a un altro utente ha scritto: “Meglio un dito medio che un commento così mediocre e disparato”.

