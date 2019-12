Sembra non finire mai la lite tra l’ex infermiera sexy di “Striscia la notizia”, la 53enne Angela Cavagna, e l’ex marito Orlando Portento. In una lunga intervista al settimanale “Oggi”, la Cavagna si è detta stufa delle continue querele per diffamazione di Portento, dopo tanti anni. “Continua a tirarmi in ballo per farsi pubblicità attraverso me, sperando di essere ripescato in qualche trasmissione, magari l’Isola”, dice Angela.

La diretta interessata poi affonda il colpo: “La differenza tra me e lui è che io porto le prove di quello che dico. E ogni volta che ha detto menzogne l’ho sbugiardato. Vuole la guerra? Sono pronta e stavolta vado fino in fondo. Se lui dopo 13 anni cerca ancora di mettersi in luce parlando di me, diffamandomi, io non ci sto. È già stato diffidato, e allora perché non si fa la sua vita in santa pace, invece di dannarsi l’anima per apparire?”.

Ma il 72enne Portento, autore e conduttore televisivo, ha fatto sapere: “Ho risposto: ‘No grazie’ all’Isola. Vorrei nuotare come opinionista più che come concorrente, così potrei essere sull’altra riva e sarei sicuramente un mare in tempesta. Grazie, prego, come opinionista io ci starò”. E risponde ancora una volta con un comunicato stampa diramato su Dagospia: “Ingrata! Sono stato 25 anni con una strega fuori di senno, bugiarda, ballista, falsa di donna senza avere nessun sospetto, neppure quando mi raccontò, quasi piangente che fu molestata in camerino dall’allora ex primatista dei cento metri Ben Johnson, ospite di Gianni Minà al programma di Raitre “domani si gioca l’altro spettacolo”, facendomi subdolamente capire che il signor Minà era al corrente di questa molestia. Quindi telefonai a Gianni Minà dicendogli di tutto, ma non finisce mica qui…la Cavagnosa mi fece litigare anche con l’amico genovese Fabio Fazio, allora padrone di casa di “Quelli che il calcio” perché l’ennesima telefonata della mia ex moglie fu quella di dirmi che Fazio voleva metterla in una posizione in cui le si vedevano le cosce, e pure in questa occasione dovetti litigare a causa di Angela con il conduttore ligure”.

E ancora: “Angela Cavagna io non l’ho mai amata, ci ero affezionato, le volevo bene, facevamo l’amore, ma non l’ho mai baciata e non le ho mai detto ti amo”. E infine: “Sto valutando con il mio avvocato Aurelio Di Rella se ci sono i presupposti per farle una nuova querela per mancato guadagno date le mie ospitate annullate a Pomeriggio 5 perché la signora Cavagna ha querelato e diffidato il mondo: me, Mediaset, Barbara d’Urso e gli autori delle due trasmissioni”. Finirà qui la diatriba? Sembrerebbe proprio di no. Portento rilancia: “Voglio un tete a tette”.