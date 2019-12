Ricky Martin ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video ad alto tasso erotico (ma anche un po’ imbarazzante) che è diventato virale in Rete, facendo impazzire i fan della popstar sudamericana. Nelle immagini si vede il cantante mentre si prepara per l’evento di Dior che si è tenuto mercoledì a Miami, mostrando il suo look per l’occasione: completo bianco, camicia azzurra e sneakers bianche, tutto firmato dalla maison francese. Nel farlo però, Ricky Martin si lascia andare ad una vistosa toccata ai “gioielli di famiglia”, proprio a favore di telecamera. Un gesto che non è passato affatto inosservato e ha scatenato migliaia di commenti in Rete.

