Dopo sette mesi di stallo e diversi rinvii, prima per il cambio di governo, poi perché ostaggio dei veti tra partiti per la scelta dei nomi per le presidenze, si è insediata la Commissione Regeni, con l’elezione del deputato di LeU-Si Erasmo Palazzotto come presidente dell’organismo.

La commissione avrà adesso un anno di tempo per concludere i suoi lavori, con poteri simili a quelli della magistratura: “La Commissione comincia a lavorare da oggi, stiamo già procedendo a fare il lavoro propedeutico per iniziare i lavori il prima possibile e per recuperare il tempo perduto perché la ricerca della verità e di giustizia per l’uccisione di Giulio Regeni devono essere una priorità per questo Paese”, ha rivendicato il neo presidente. Per poi sottolineare: “L’idea con cui siamo arrivati a definire questa proposta di Commissione è quella di ricostruire in primo luogo la verità storica e politica sull’uccisione di Giulio Regeni. La ricerca dei responsabili e la pena per i responsabili è un lavoro che spetta alla magistratura, che non vogliamo intralciare e con la quale saremo in coordinamento. Noi abbiamo il compito di ricostruire il contesto e la verità su quello che è accaduto”. Mentre di fronte al calendario delle audizioni e alla possibilità che vengano ascoltati anche ex ministri degli Esteri o altre autorità per accertare anche responsabilità politiche, Palazzotto ha tagliato corto: “Dateci tempo, il programma sarà fatto a partire dal primo ufficio di presidenza che mi sono premurato di convocare il primo possibile. Sceglieremo le priorità sui filoni d’indagine, per poi arrivare a chiudere il nostro lavoro nei 12 mesi previsti”.

Resta il nodo dei rapporti con l’Egitto, per la scarsa cooperazione e le mancate risposte alle rogatorie. Ma Palazzotto insiste: “Troveremo sicuramente la strada anche per cooperare con l’Autorità egiziana, in primo luogo sul piano politico e diplomatico, che è il compito in primo luogo del Parlamento”