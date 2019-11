“Ho visto un ufo per due volte, avevo circa 10 anni, a Reggio Emilia”. È la rivelazione fatta da Anna Falchi a Caterina Balivo in diretta a Vieni da Me dove, parlando della sua vita privata, ha raccontato questo episodio.”Una volta l’ho visto volare, l’anno successivo siamo stati svegliati di mattina da un rumore assordante all’alba. Nel campo davanti a casa nostra era parcheggiato questo disco volante… eravamo io, mia madre e mio fratello – ha spiegato l’attrice -. Abbiamo chiuso le serrande e siamo rimasti lì nascosti, poi non so cos’è successo. Mi hanno preso in giro? C’è scetticismo… Sul web ci sono tante testimonianze… Sono Ufo? Sono mezzi di trasporto che la Nasa sta provando? Qualcosa è…”, ha concluso Anna Falchi tra lo stupore del pubblico in studio, rimasto molto colpito dal suo racconto.

