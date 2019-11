Il premier ha anche incontrato il commissario uscente Moscovici. Il leader leghista: "Non vorrei che Conte, o chi per lui, avesse preso un impegno per salvare la poltrona. Se così fosse sarebbe alto tradimento, che viene punito con il carcere"

E’ durato circa due ore il vertice a Palazzo Chigi, presieduto da Giuseppe Conte, sulla discussa riforma del Meccanismo europeo di stabilità. Il premier, che riferirà in Parlamento il 10 dicembre, durante il vertice si è allontanato per incontrare il commissario economico agli Affari Economici Pierre Moscovici che ieri parlando al Corriere aveva ricordato come la revisione del Mes comprenda il cosiddetto backstop per le banche, rete di sicurezza che può intervenire se il fondo di risoluzione unico non è sufficiente. Al vertice hanno partecipato i ministri Luigi Di Maio, Enzo Amendola, Roberto Gualtieri, Federico D’Incà e Luigi Marattin per Italia viva, oltre al capo delegazione del Pd Dario Franceschini. Secondo Marattin la maggioranza non ha raggiunto una “soluzione” ma si continua “a ragionare”.

Intanto Matteo Salvini continua ad attaccare il premier evocando il “tradimento”: “Non vorrei che Conte, o chi per lui, avesse preso un impegno per salvare la poltrona. Se così fosse sarebbe alto tradimento, che viene punito con il carcere“, dice il leader della Lega a Unomattina. Secondo cui il Mes è “un trattato che rischia di far saltare i risparmi degli italiani, è un modo di fare terrorismo, sarebbe un trattato folle, un organismo privato decide di quanto tagliare i fondi delle banche per salvare le banche tedesche“.