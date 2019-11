L'eurodeputato lo ha detto in un post su Twitter in cui ha taggato anche Matteo Richetti, senatore fuoriuscito dal Pd (già ex renziano), con cui è appunto impegnato a costruire il nuovo partito

È pronto a nascere, il 21 novembre, il nuovo movimento politico lanciato da Carlo Calenda. Primo obiettivo, come dichiarato dall’ex ministro dello Sviluppo Economico dei governi Renzi e Gentiloni, sarà quello di dare appoggio al candidato del Pd in Emilia Romagna e governatore uscente, Stefano Bonaccini: “Questa mobilitazione va onorata – ha scritto su Twitter postando una foto della manifestazione di giovedì a piazza Maggiore, a Bologna – Il 21 lanceremo il nuovo movimento politico. Nonostante il poco tempo, siamo pronti a lavorare con Stefano Bonaccini ed il Pd per combattere insieme. Ovviamente se i Cinquestelle non saranno alleati”.

Una formazione, della quale non si conosce ancora il nome, che nascerà con l’appoggio anche di Matteo Richetti, taggato nel post, senatore fuoriuscito dal Pd (già ex renziano), con cui è appunto impegnato a costruire il nuovo partito. L’idea dell’europarlamentare nasce dopo il fallimento del tentativo di unire alle elezioni di maggio i partiti di centrosinistra dietro alla bandiera del suo Siamo Europei.