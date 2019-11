Parole commoventi e piene di speranza quelle che Romina Power ha postato su Instagram accanto alla foto della figlia Ylenia. La figlia amatissima, scomparsa a soli 23 anni e data per morta nel 1993, è sempre nei pensieri di Romina, che non smette di cercarla: “Se hai conosciuto Ylenia, incontrato Ylenia per caso in uno dei tuoi viaggi, in un treno, in un aereo, in un ristorante, in un centro spirituale, raccontacelo... la forza della condivisione ha un potere assoluto – ha scritto la Power – Condividendo informazioni si può creare un percorso, una storia e arrivare insieme al traguardo. Grazie! ????Continuiamo a condividere sui nostri social la foto di #YleniaCarrisi”.

Prima di continuare Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa sostenitore