“Io ho mille euro al mese di pensione, se non lavorassi non arriverei nemmeno a 1200 e non farei nulla. Ho partecipato al Grande Fratello Vip per pagare la scuola privata ai miei nipoti”. Parole di Simona Izzo che, ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me ha raccontato della sua situazione economica. La conduttrice l’ha “messa in guardia”: “Se dici che hai partecipato al Gf Vip perché una regista famosa come te aveva bisogno di quei soldi ti attirerai tutte le critiche…”. Ma alla Izzo, abituata a dire quello che pensa, non è interessato: “Se dico che lavoro per pagare le scuole ai miei nipoti dovrebbero dirmi brava”. E la regista ha parlato anche della fine della sua storia con Antonello Venditti: “Noi ci siamo lasciati per un tradimento, non mio però, suo! Ciò che mi stupisce è che lui non abbia mai manifestato il suo dolore per la nostra rottura faccia a faccia con me, ma piuttosto ai giornali o nelle canzoni. Se invece delle canzoni mi avesse dedicato i diritti d’autore di queste sarei ricca anche io!“. Simona Izzo è sposata con Ricky Tognazzi dal 1995.

