Sono di nuovo ospiti a Dritto e Rovescio su Rete4 la madre della ragazzina di 13 anni che aspetta un bambino da un rom e Daniela Santanché. La scorsa settimana, la donna aveva dato all’esponente di Fratelli d’Italia della “putt***” e ieri sera “la pitonessa” ha risposto: “Contro questa madre, indegna di essere madre, noi faremo una interrogazione parlamentare. Abbiamo chiesto perché i servizi sociali non si sono attivati, perché questa mamma ha ancora in consegna questi figli che non vanno a scuola e vivono con i topi”. La donna ha ribattuto: “Cosa ne sai tu della mia vita? Tu non sai niente. Sorridi come una strega, con quei denti fuori. Che brutta che sei. Io ti faccio…”. “Cosa mi fa? Cosa mi fa? Pensa di fare paura a me? Che io debba essere minacciata da una donna indegna di essere al mondo”, ha allora detto la Santanché. “Tu la pensi così, guarda la tua famiglia, cosa hai fatto tu, con tre uomini che sono tutti morti. Lei parla troppo”, ha inveito la nomade strappando il microfono all’inviata. A quel punto è intervenuto Paolo Del Debbio per impedire alla donna di continuare a parlare.

