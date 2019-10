Il leader della Lega smentisce quanto raccontato dalla ex compagna a Un Giorno da Pecora, su Radio Rai Uno

Elisa Isoardi alle prese con la password del telefono di Matteo Salvini e con la scoperta di qualche altarino. Così aveva raccontato la conduttrice de La Prova del Cuoco a Un Giorno da Pecora su Radio Uno. La Isoardi aveva parlato di una data di nascita per ‘sbloccare’ il telefono. Il leader della Lega ha però smentito tutto sempre a Un Giorno da Pecora: “Su questo cellulare qui la password è complicatissima: 1,2,3,4,5,6”, ha detto. E ha poi aggiunto: “Ho una fidanzata alla volta: escludo che possa aver trovato sul mio telefonino la presenza di altre donne con cui avrei avuto relazioni”. La Isoardi aveva anche raccontato ai conduttori Geppi Cucciari e Giorgio Lauro di aver spaccato alcuni smartphone dell’ex ministro proprio per le cose lette ma lui ha smentito: “Ma non è vero…Tra l’altro questo telefono ce l’ho da 7/8 anni”.