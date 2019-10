Claudio Cecchetto si è sentito male giovedì sera a Milano mentre stava partecipando come ospite alla presentazione dell’ultimo lavoro dei giovani cantanti Benji e Fede, “Good vibes”. Il produttore discografico e disc jockey è stato subito soccorso e sul posto è intervenuta un’ambulanza. Ancora non si conoscono le sue condizioni di salute né a cosa sia dovuto il malore, il giorno prima c’erano stati i funerali della madre. 67 anni, originario di Ceggia nel Veneziano, Claudio Cecchetto è stato il fondatore di Radio Deejay oltre che lo scopritore di tanti talenti della musica italiana e con la sua hit “Gioca Jouer” ha fatto ballare milioni di persone in tutto il mondo.

Prima di continuare Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa sostenitore