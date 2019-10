Sui social però, c'è chi ipotizza che in realtà il taglio drastico possa essere stato fatto dall'Argento in vista della partenza per Pechino Express

“La tinta bionda mi ha fatto cadere i capelli”. A rivelarlo il uno sfogo su Instagram è Asia Argento che si è mostrata con un nuovo look dettato, dice, dalla necessità. L’attrice ha raccontato infatti di esser stata costretta a tagliarsi i capelli molto corti per cercare di rinforzarli, dal momento che dopo la tinta bionda le stavano cadendo. “Vabbè, insomma! Questa è la storia: mi sono rapata – ha esordito Asia Argento nelle sue Instagram stories, mostrando il nuovo taglio di capelli – . Mi sono tagliata tutti i capelli perché non avevo calcolato che la blonde ambition mi avrebbe portato a farmi cadere tutti i capelli. Quindi, ho optato per il fascino androgino. Che ha sempre il suo porco fascino!”, ha concluso Asia.

Sui social però, c’è chi ipotizza che in realtà il taglio drastico possa essere stato fatto dall’Argento in vista della partenza per Pechino Express: la sua partecipazione al reality di Rai 2 non è stata ancora confermata ufficialmente perché il cast della nuova edizione è ancora top secret.