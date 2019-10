Una vicenda che è ora al vaglio dei giudici in tribunale

“Claudia Gerini mi ha rubato il cellulare“. È l’accusa lanciata in diretta a Mattino Cinque dal paparazzo Maurizio Sorge, che sostiene che l’attrice e il produttore Andrea Preti – all’epoca dei fatti suo compagno – gli hanno sottratto un telefono cellulare che secondo la coppia conteneva foto, video o audio su di loro. Una vicenda che è ora al vaglio dei giudici in tribunale.

“La Gerini proprio la settimana scorsa è stata rinviata a giudizio perché mi ha sottratto, insieme ad Andrea Preti, il telefonino dalla macchina con altre cose che verranno a galla dopo – ha detto Maurizio Sorge -. Io non ho mai parlato di questa cosa finché non si è concretizzato il rinvio a giudizio e ad aprile ci sarà un altro incontro in tribunale”, ha precisato il paparazzo. E alla richiesta di Federica Panicucci di spiegare meglio la situazione, Sorge precisa: “Mi hanno aperto la macchina e mi hanno fregato il cellulare perché c’erano delle cose registrate dall’interno della mia macchina ma si sentiva fuori quello che aveva detto su di me”.