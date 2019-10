Avrebbero messo a segno oltre 20 furti ai danni di celebri boutique del centro storico di Firenze: questa l’accusa che ha portato all’arresto di tre uomini, in esecuzione di una misura di custodia cautelare del gip Anna Liguori dopo indagini condotte dai carabinieri coordinati dal pm Gianni Tei. I tre, origine nordafricana, età tra i 27 e i 34 anni, senza fissa dimora e già conosciuti alle forze dell’ordine, sono accusati di una serie di furti consumati o tentati tra novembre 2018 e maggio 2019, per un bottino stimato in 30mila euro tra capi di abbigliamento, cinture, scarpe, borse e profumi

