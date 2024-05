Le grandi città e la violenza minorile, a Milano + 10,5% di denunce e arresti per rapina e a Roma +11,46%

A guardare le percentuali c’è da rabbrividire. La violenza minorile, che ha la sua espressione più evidente nelle baby gang come descrive il report della Polizia di stato pubblicato oggi, è più o meno in aumento in tutte le grandi città. Indici a doppia cifra e a volte contrastanti. E così Milano segna un + 10,50% di denunce o arresti per rapina e addirittura un +75% per le estorsioni. Roma fa segnare nel biennio 2022-2023 un incremento dell’11,46% delle segnalazioni di minori denunciati e/o arrestati per rapina. In controtendenza, per alcuni indici, Napoli e Palermo anche se il capoluogo campano fa comunque registrare un raddoppio delle denunce per violenze sessuali e quello siciliano segna un incremento del 34,43% per il reato di danneggiamento.

A Bari arresti e denunce diminuiscono in valore assoluto, ma balza all’0cchio il +25,86% di denunce e arresti per lesioni. A Bologna le segnalazioni di minori italiani per violenza sessuale diminuiscono e quelle a carico di minori stranieri più che raddoppiano. Aumentano le violenze sessuali contestate a Firenze e Cagliari, come del resto a Torino. A Genova il numero delle segnalazioni dei minori stranieri denunciati e/o arrestati nel 2023 rappresentano il 71,26% del totale, tutti in calo gli indici di Venezia tranne per i reati sessuali.

Nel report si ricordano poi gli episodi di cronaca che più di altri hanno destano allarme: le violenze sessuali in piazza Duomo a Milano o le cuginette stuprate a Caivano, gli arresti della baby gang “Z4” sempre a Milano, le operazioni anti droga a Benevento, Messina, Roma, Bologna, L’Aquila. I blitz contro le baby gang di Perugia (rapine ai danni di coetanei), di Palermo (le cui azioni seguite da circa mille follower sui social), Latina (estorsioni e lesioni ai danni di gestori di uno stabilimento balneare per andare gratis sulla spiaggia attrezzata). Senza dimenticare i 24 ragazzini denunciati a Firenze per gli abusi su due dodicenni e ritenuti responsabili della

produzione, detenzione e divulgazione di materiale di pornografia minorile.