Non è una novità la truffa delle chiamate da parte di numeri sconosciuti che, se si risponde, prosciugano il conto ma si ripropone periodicamente. Così ora la minaccia arriva dalla Tunisia: bastano pochissimi secondi per perdere infatti molti euro dal proprio credito telefonico o, peggio ancora, trovarsi un maxi addebito in bolletta. La truffa infatti consiste in una telefonata di pochi squilli: se si risponde oppure si richiama quel numero vengono scalati fino a 1,50 euro al secondo. I numeri da evitare hanno il prefisso +216, in particolare questi due: +216 28 915 036 e +216 28 914 685.

Prima di continuare Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa sostenitore