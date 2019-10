L'ucraino Vitalii Sediuk, ha precisato che quella che ha messo in atto non è un'aggressione: "Prima che qualcuno dica che il mio scherzo è stata una “aggressione”, voglio spiegare cosa significa “aggressione”. Questa estate io e i miei amici siamo stati attaccati da un’aggressione omofoba a Kiev, su una spiaggia gay. E nessuno ha fatto nulla", ha scritto su una Instagram Story

Justin Timberlake e Jessica Biel stavano scendendo dall’auto per il ‘tradizionale’ momento davanti ai fotografi prima della sfilata di Louis Vuitton a Parigi, quando un uomo ha afferrato il cantante e attore per una gamba. Justin, sulle prime, deve essersi impaurito. Poi lui e la moglie hanno sorriso. Da parte sua, il “disturbatore”, l’ucraino Vitalii Sediuk, ha precisato che quella che ha messo in atto non è un’aggressione: “Prima che qualcuno dica che il mio scherzo è stata una “aggressione”, voglio spiegare cosa significa “aggressione”. Questa estate io e i miei amici siamo stati attaccati da un’aggressione omofoba a Kiev, su una spiaggia gay. E nessuno ha fatto nulla“, ha scritto su una Instagram Story. Un gesto che quindi avrebbe un significato: non è la prima volta che Sediuk “attacca” star, è già successo con Will Smith, Leonardo DiCaprio ed altri vip. “Splendida serata a Parigi grazie a Louis Vuitton. Caviglia umana non inclusa”, ha scritto Timberlake su Instagram. Evidentemente lui e la moglie hanno preso bene la cosa. Nel caso di Brad Pitt, invece, l’attacco costò all’ucraino una condanna.