Giancarlo Magalli, ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me, ha raccontato tanti aspetti della sua vita, professionale e sentimentale. “Mi sono inventato un mestiere – ha detto ricordando i suoi esordi da animatore – che mi è servito e poi gli animatori avevano un certo fascino ed io che, all’epoca pesavo 30 kg in meno, mi fidanzavo ogni giorno”. E oggi? Ha una fidanzata? “Sono uno zitellone“, ha scherzato. La conduttrice ha fatto quindi una battuta su un articolo uscito nei giorni scorsi che inseriva Magalli in una ‘lista’ di “Mister big”: “Oggi ti vedo nella veste di superdotato”, ha detto la Balivo in tono scherzoso. E sulla stessa falsariga, il conduttore de I Fatti Vostri ha risposto: “Da quando hai letto questo articolo non pensi ad altro?”. Qualche parola anche su Adriana Volpe, che non viene però nominata direttamente: “Se con tante donne sono andato d’accordo e con una no… Avrei dovuto litigare con tutte e invece non è successo. Se provi ad aprire la porta di casa con le chiavi del garage, non funziona. Non è colpa della chiave e non è colpa della serratura. Succede, non è colpa di nessuno. Io l’ho capito quasi subito e ho pazientato 8 anni, non sono pochi. Lavorare 8 anni con una persona con cui non si è in sintonia non è facile. Anche per lei eh…”.

